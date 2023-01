Graciela Alfano habló de su doble lucha contra el cáncer y fulminó a su ex marido

Hoy Graciela Alfano (70) puede desdramatizar su dura lucha contra el cáncer con la seguridad de saber que ganó las batallas, y como sigue aferrada a la vida puede permitirse además hablar sin filtros sobre su fallida reconciliación con Quique Capozzolo, el padre de sus hijos menores.

"Tuve dos cánceres espantosos", arrancó la artista en una entrevista telefónica con Intrusos.

"Uno en el riñón, que me lo sacaron y eran 900 gramos de sustancia, que me dejó noqueada, cuasi muerta anímicamente. Fue un mes muy difícil que tuve que estar con anticoagulantes para que no me dé una trombosis porque era una cirugía mayor", continuó.

Entonces, cuando su salud comenzaba a mejorar explicó: "Vino otro tumor en la tiroides con un agravante, y es que estaba sobre el nervio vocal. Tuvieron que hacerlo con una operación especial que se hace por la encía y que llevó horas de trabajo para que pueda estar con esta voz".

EL FALLIDO ROMANCE DE GRACIELA ALFANO CON QUIQUE CAPOZZOLO, SU EXMARIDO

Luego, Graciela Alfano contó cómo fue su reencuentro con Quique Capozzolo, el padre de sus dos hijos menores.

"Habíamos empezado a vernos en el cumpleaños de mi hijo, que también es el de él", contó Alfano sobre los besos a escondidas en la cocina de su hogar, antes de que la diagnosticaran.

Sin embargo, a poco de que revelara su chongueo con su exmarido, Graciela se enfureció con Capozzolo por un mensaje en el que le pedía discreción por su romance y al mismo tiempo le confesaba que estaba "conociendo a alguien".

"Yo desconocía que estaba saliendo, porque soy sorora y no le hubiera pateado el rancho a nadie. La engañó a la otra conmigo. ¿Y entonces yo qué soy? Porque no entiendo bien dónde estoy parada… Por supuesto que el chongueo se terminó en el instante en que me dijo que estaba conociendo a alguien", se explayó.

En ese punto, hizo catarsis: "Me sentí humillada, ofendida. Soy madre de sus hijos y la abuela de sus nietas".

"En el fondo yo tenía ilusión. (…) Lo quiero matar", cerró Graciela Alfano sobre Quique Capozzolo.