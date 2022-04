Graciela Alfano explicó picante al aire por qué se va de Socios del Espectáculo: "Estaba acá pintada"

Luego de que Graciela Alfano revelara en Mañanísima que se va de Socios del Espectáculo, la diva les explicó a Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y a los televidentes por qué tomó esta sorpresiva decisión.

“Contaste en lo de Carmen Barbieri que dejás el programa”, le preguntó Lussich a la panelista, quien respondió: “Sí, yo soy una persona espontánea".

“Acá no hay mala onda, a los chicos los quiero y me parecen fantásticos, pero tengo que hacer una confesión, cada vez que abro la boca vos sufrís Adrián”, continuó en la emisión matutina de eltrece.

Sin filtros, Graciela explicó: “Ustedes, sobre todo vos Adrián, no me miraban, no porqué destratan o porque son mala gente, tal vez era porque yo no tenía que ver con la característica del programa. Yo acá estaba pintada”.

“Me pareció que lo correcto era blanquearlo, Adrián te lo digo así en la cara… vos sufrís, vas a laburar mejor sin mí, lo que siento es que no estás cómodo conmigo”, finalizó Alfano sobre su salida del exitoso programa.

ADRIÁN PALLARES HABLÓ DE LA RENUNCIA DE GRACIELA ALFANO A SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Adrián Pallares hizo un descargo al aire sobre la renuncia de Graciela Alfano: “La verdad es que nosotros mientras estamos al aire estamos muy en contacto con la producción, estamos muy concentrados en el programa”.

“Para nosotros siempre ha sido, es y espero que siga siendo un gusto tenerte acá, sos una estrella, pero siento que está personalizado conmigo”, agregó el conductor de Socios del Espectáculo.

Así, Pallares finalizó y dejó en claro su postura: “Acá hay un mal entendido de arranque de alguien que te dijo algo que yo dije y yo nunca dije nada. Parece quje es una decisión que me cae a mí y yo no tengo nada que ver”.