Graciela Alfano contó que se descargó una aplicación de citas para conocer a una pareja: "Puse como rango de edad entre 21 a 90"

Graciela Alfano sorprendió a todos al contar que se descargó Tinder para conocer a una pareja. En su visita a Cortá por Lozano, la mediática confesó que usó la aplicación porque tenía curiosidad y no dudó en revelar el rango de edad que colocó en la misma.

“¿Tuviste alguna vez una aplicación? ¿Te gustaría?”, le preguntó Verónica Lozano a la invitada en la emisión de Telefé, quien respondió: “Yo tuve porque Georgina Barbarossa lo dijo, entonces como yo tengo que probar todo dije ‘yo me meto también y me pongo yo total cuando me vean van a ver que soy yo’”.

Más sobre este tema Graciela Alfano dio terribles detalles de la pésima relación con su mamá: "Era muy mala y no podía amarme"

Luego, Alfano dio más detalles del momento en que se descargó la aplicación: “No podía poner la foto de Vicky Xipolitakis por ejemplo con otra edad. Hice dos cosas, la primera puse todo como soy yo y después en el rango de edad puse de 21 a 90, si es un abuelito dime tu”.