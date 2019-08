Graciela Alfano aseguró que Esteban Lamothe intentó seducirla en un evento: "Le dije '¿vos no tenés novia?'"

Siempre atento y pícaro, Ángel de Brito contó en su programa, LAM, que una de sus panelistas fue vista muy a gusto con un joven galán en un evento. "Evento en el cual había mucha prensa y muchas figuras. Un actor se le acercó a Graciela (Alfano). El actor, con novia, muy linda y veinteañera por cierto, la empezó a tirotear y Graciela allí le preguntó por la novia...", contó, enigmático.

¿Quién es el actor al que Ángel se refirió? Esteban Lamothe, que está de novio con la actriz Katia Szechtman. Lejos de preferir no hablar del tema, Grace detalló: "Le dije: '¿Vos no tenés novia?'. Y él me dice: 'Ella estaría contenta, se suma también'".

En la misma línea, Graciela confesó que no le quedó clara la propuesta que le habría hecho Esteban: "No entendí si era con ella o si ella le daba permiso... Pero salí corriendo. Ya no estoy en edad". Y remató... ¡elogiando su aspeto! "Él es guapo, atractivo, tiene una boca...", cerró. ¿Qué dirá el actor?