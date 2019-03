Gonzalo Heredia y su costado más intelectual: "En los baches de las grabaciones me la paso..."

Muchos de sus días laborales llegan a tener 17 horas de duración. La televisión, el teatro y la radio son parte de sus pasiones y ocupaciones.

Sin embargo, sentado en la escenografía especialmente diseñada por PolKa para Argentina, tierra de amor y venganza, Gonzalo Heredia (37) luce relajado y dispuesto a la charla.

Interpreta con éxito a Aldo Moretti en ATAV, por eltrece, y también se reparte entre sus otras ocupaciones y su familia junto a Brenda Gandini (34).

-¿Cómo estás viviendo este gran momento en la tele?

-Estoy muy contento con ATAV. Hace tres años que no hacía televisión y volver a PolKa con una ficción de esta magnitud me pone contento. La ficción argentina no está pasando por un gran momento y ser convocado para un proyecto así me llena de orgullo. Me gusta mucho mi personaje, el elenco y los libros, además de la estética.

-¿Cómo hacés para congeniar tus horarios laborales con los de tu familia y estar presente en momentos importantes para tus hijos Eloy (6) y Alfonsina (1)?

-Siendo padre hay cosas que te replanteás, que pedís, que te fijás. Igual, hacer televisión es un poco demandante a decir verdad. Estás 10 ó 12 horas acá adentro grabando. Hasta hace pocos días estuve haciendo teatro y me pasó de estar hasta 17 horas fuera de mi casa. Creo que el esfuerzo lo hacés por algo que vale la pena, como en este caso ATAV. El esfuerzo, el entusiasmo y la alegría es lo que te hace ir para adelante.

-¿Cómo se organizan con Brenda con las tareas familiares?

-A Eloy puedo llevarlo al colegio, entra un poco más temprano que yo. A Alfonsina la veo un poco menos pero nos arreglamos, además de que Brenda me banca mucho por supuesto. Pero creo que a todos nos pasa en los distintos ámbitos laborales, uno se reparte.

-Además de todo esto, hacés radio donde podés despuntar el vicio de una de tus grandes pasiones...

-Sí. Estoy haciendo radio los miércoles. Soy como Dr. Jekyll y Mr Hyde. Se llama Notas al pie y lo coconduzco con Ana Correa, por Radio con Vos. Vienen escritoras y escritores y hablamos sobre sus novelas. Para mí es un placer. Leo la novela y tengo la posibilidad de tener a quien la escribió y hacerle preguntas, con lo cual es algo magnífico. Hablamos de lo que leemos y somos un grupo de lectores adictos que nos juntamos a hablar de lo que leemos, así que está buenísimo.

-¿Podríamos decir que sos adicto a la lectura?

-¡Soy 100% adicto a la lectura!

-¿Cómo hacés, entre tantas ocupaciones para hacerte un espacio y leer un libro?

-En las grabaciones hay muchos baches también y me la paso todo el tiempo encerrado leyendo. Y también esto de "no tengo tiempo para leer" es mentira. El tiempo lo tenés siempre, en el sentido de si podés leer el celular, ver las redes sociales, podés abrir un libro y leerlo. Después podemos discutir el tema de la concentración, pero yo me he encontrado leyendo en semáforos esperando que cambie de rojo a verde.

-Siendo tan importante en tu vida, ¿cómo hacés para inculcarle a tus hijos el hábito de la lectura?

-Lo de inculcarles cosas a los hijos es difícil porque cuanto más les querés inculcar, menos les interesa. Yo leo todo el tiempo en casa, trato de que me vean, que sepan que tienen esa opción. Pero si yo quiero agarrarlos y obligarlos es como intentar agarrar un pez en el agua, se te van a escapar.

-Ya te van a copiar...

-¡Ojalá te oigan!

Edición de video: Leandro Bevilacqua.