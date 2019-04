Van camino a cumplir una década de amor. Y como broche de oro para esta historia de amor, Gonzalo Heredia (37) y Brenda Gandini (34), quienes ya son padres de Eloy (6) y Alfonsina (1), se convertirán en marido y mujer.

Así lo anunció el propio actor de Argentina, tierra de amor y venganza con mucha felicidad: "Sí, hay posibilidades de casamiento. Este año no, pero posiblemente el año que viene. Brenda me dijo que 'sí' entonces hay muchas posibilidades. Menos mal (que me dijo que sí) porque se lo propusé en México, muy lejos y si me decía que no iban a ser unas vacaciones de mier...".

Gonzalo Heredia: "¿Si hay posibilidades de casamiento con Brenda? Sí. Este año no, pero posiblemente el año que viene. Ella me dijo que 'sí' entonces hay muchas posibilidades". G-plus

Luego, dio detalles de cómo imagina el gran día, en diálogo con El Espectador, el programa radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina: "Me gustaría algo íntimo. Con Brenda nos conocemos hace muchísimo tiempo, nos conocimos trabajando. Y me gustaría que formen parte algunas personas, algunos colegas y otros que hacen otras cosas, que han sido parte de nuestra historia"

"Capaz que los anillos de compromiso (los que mostraron en sus vacaciones por México en diciembre pasado en las redes) sean los mismos así amortiguamos gastos", cerró el galán, entre risas.

¡Felicitaciones!