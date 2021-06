Gladys La Bomba Tucumana contó su reacción al ver a su hijo actuando en la obra de José María Muscari: "Fui y me tapé los ojos"

Gladys La Bomba Tucumana visitó Intrusos especial noche y se emocionó al hablar sobre la muerte de su hermana que para ella fue “un antes y un después”. La cantante se refirió también a cómo sobrelleva la pandemia, trabajando al igual que su hijo “en cosas muy puntuales para sobrevivir” y contó cuál fue su impresión al ver a Tyago Griffo en la obra Sex de José María Muscari.

Frente a los Intrusos, Gladys explicó que como todavía no volvieron los espectáculos musicales y por eso tanto ella como su hijo deben dedicarse a otros rubros, ocasión que aprovechó Rodrigo Lussich para preguntarle su opinión sobre la osada obra Sex. “¡Sí, lo fui a ver y me tapé los ojos! Yo miraba para otro lado, pero mi hijo no, cantaba y se contoneaba, con todo su cuerpo al aire”, recordó la cantante, que reconoció que “pispeó” al resto del elenco masculino.

“Me fui vestida tremenda y Muscari no me daba bola! Qué te pasa, nene? ¿Es porque tengo 40 años?”, dijo al aire Gladys La Bomba Tucumana, haciendo pública su postulación para trabajar en Sex. “Me cansé de decirle a Muscari que la re pegaría conmigo. Estoy bien de lomo, ¿qué más querés?”, agregó, y recibió una respuesta afirmativa del productor algunos minutos después.