Gisela Bernal habló de cómo quedó la relación de Ariel Diwan con su hijo: "Ian ni se acuerda"

Después de 6 años donde la vida de Gisela Bernal cambió drásticamente por un “huracán”, como se refiere al conflicto mediático que vivió con su exmarido, Ariel Diwan, por la paternidad de su hijo, Ian, la bailarina reapareció en Intrusos. Allí habló de su vida actual y reconoció que su hijo no tiene contacto con su exmarido.

“A futuro, cuando tu hijo crezca y todo esto quede muy en el olvido, ¿existe una posibilidad de re vinculación entre ellos?”, le preguntó Virginia Gallardo a la bailarina, quien fue al ciclo a contar que había sido sobreseída en los juicios que le hizo su expareja.

“Lo he hablado con Ariel en persona. Yo voy a acompañar a mi hijo en lo que él decida y voy a ir de la mano, si él lo decide así, si lo necesita y le hace bien. Si es una necesidad verdadera de él y no de otra persona. No por capricho de alguien”, aseguró Gisela, quien será parte de la vuelta de Stravaganza a la calle Corrientes.

Gisela Bernal se abrió sobre la relación de su hijo, Ian y su exmarido, Ariel Diwan

La exbailarina del Bailando reconoció que su hijo, que hoy tiene 8 años, no ha mostrado inquietudes en conocer a quien lo crió en su primer año y medio. “Lo he hablado con Ian, pero es chiquito todavía”, afirmó Gisela, además de contar que el nene tiene un buen vínculo con su padre biológico, Francisco Delgado.

“Ian ni se acuerda, qué querés que te diga. Tenía un año y medio cuando todo esto pasó”, señaló, con seriedad y resaltaba la relación que tiene el nene con Eros Medaglia, su novio. “Su vínculo con mi pareja es perfecto. Se aman”, destacó.