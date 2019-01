Gisela Berger habló de las amenazas que recibió, en medio del escándalo con Scioli: "Tuve miedo por mi familia"

El miércoles por la tarde, un sorpresivo tweet de Gisela Berger puso al descubierto su crisis de pareja con Daniel Scioli, al punto que la modelo admitió que está "separada" del exgobernador de Buenos Aires. Horas más tarde, Berger (madre de Francesca -1- con el político) ratificó la autoría del explosivo mensaje en Twitter, y luego afirmó: "Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto, pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", dijo en una nota con Exitoína.

El jueves por la mañana, Gisela se explayó muy angustiada en diálogo con Buenos Días América: "Yo hasta acá llegué, no me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. En su momento salió a decir que era un papá feliz, y a mí me había pedido un aborto". Acto seguido, aclaró el motivo de su reconciliación: “Yo le di una oportunidad porque él me buscó hasta el cansancio. Yo la verdad es que estaba enamorada de él, era el papá de mi hija. ¿Cómo no le voy a dar una oportunidad? (...) No estaba con él por la plata ni por los viajes, era porque estaba enamorada".

"En el viaje me amenazaron. Hace tiempo me viene pidiendo cosas, que me comporte de tal manera para la campaña y yo hay cosas que no comparto. Y no me van a obligar. En un momento las cosas se empezaron a poner más tensa y había otra gente ahí… La verdad es que dentro de todo, todavía me estoy quedando callada. Que no me sigan molestando, porque la que da un paso al costado acá soy yo, no quiero saber más nada con él”.

Así, aseguró: "Tengo miedo. Cuando me amenazan, me amenazan de una manera como diciendo que no me meta más con el apellido. Y yo decía ‘¿perdón?’ Me voy a defender. Ellos quieren que me comporte de una manera y no lo voy a hacer si no lo comparto".

Cuando le preguntaron por qué no radicaba una denuncia ante la Justicia por el amedrentamiento al que denuncia haber sido sometida, replicó: “¿Para qué? Si Daniel levanta un teléfono y lo soluciona. ¿Me están cargando? En este caso no soy nadie para hacer una denuncia, se me van a reír en la cara. La única defensa que tengo es apartarme directamente de este señor, que aparte de todo, no le interesamos ni la nena ni yo. Van a ver que él va a seguir con su vida como si nada, se va a reír. De lo que le pregunten, o no contesta como hace siempre o va a decir cualquier cosa con tal de seguir como hace siempre. Lo que pasa es que a mí no me va a seguir usando. Hasta acá llegué, soy un ser humano. Esto tiene que ver con la exposición de su hija y conmigo, pero él no quiere saber más nada conmigo".

Al momento en que indagaron sobre la amenaza puntual, explicó: “No es que me dijeron que me van a matar. Pero cuando me amenazaron fue fuerte y grave, y en el momento tuve miedo por mí y por mi familia. Al punto que tuve miedo y ni siquiera iba a hacer esto público. Y después dije ‘no, lo tengo que hacer público’ porque yo no sé lo que me puede llegar a pasar. Esto se fue de las manos completamente, pero a mí no me importa, no soy una persona miedosa y no porque ellos tengan todo el poder del mundo se van a creer que pueden hacer cualquier cosa con cualquiera. (...) Me siento segura haciendo público esto”.

Sobre el final, Gisela Berger dio más detalles de las amenazas que padeció desde el circulo íntimo de Daniel Scioli: "Fue durante el viaje, él estaba y es parte de la amenaza. (...) La amenaza a través de alguien, pero es de él y estando él. Fue una situación tensa y grave en la que se me amenazó y tuvo miedo. El viaje seguí hasta Dubai, y yo no quiero ir más a ningún lado con él. Si la cosa sigue, yo voy a seguir contando, porque de alguna manera me tengo que defender. Que me dejen en paz, porque bastante sufrí y bastante la pasé mal".