Gimena Accardi enterneció a sus fans con una foto retro a los 13 años: "Aún existían los books"

Muy contenta por su rol de directora de videoclips, además de brillar como actriz, Gimena Accardi revolvió al baúl de sus recuerdos y sacó a relucir una imagen que enterneció a sus fans.

Orgullosa de su recorrido, la actriz posteó en Instagram una foto de cuando era adolescente e iba a castings con la ilusión de ser elegida para formar parte de las ficciones de su época.

"En esa época, aún existían los books". G-plus

En la postal que Gime compartió se la puede ver a sus 13 años, morocha y con la raya al medio, posando en una de sus primeras producciones de fotos. "En esa época, aún existían los books", contó, entre risas.

DULCE MENSAJE DE GIME ACCARDI A NICO VÁZQUEZ POR SU DEBUT EN TOOTSIE

Emocionada, Gime describió tanto la comedia musical como el trabajo de su pareja con inmensa ternura.

"Es TODO una maravilla, me reí y me emocioné fuerte, siento una profunda admiración y orgullo por vos amor... Lo hiciste una vez más, este personaje te calza perfecto y lo hacés extraordinario. No dejás de sorprenderme y todo el tiempo dejás la vara altísima, te amo tanto... Sos el UNO", le dijo.