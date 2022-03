Gimena Accardi anunció su regreso al teatro después de su accidente: "Me emociona decir que volvemos"

Mientras hacía temporada en Mar del Plata con su pareja, Gimena Accardi sufrió un accidente durante un paseo con su perra.

La actriz tuvo que ser operada tras su fractura multifragmentaria del húmero con desplazamiento y aún está en rehabilitación.

A pesar de que sigue rehabilitando su brazo izquierdo, Gime anunció que ya está lista para volver a teatro de la mano de Una semana nada más, obra que protagoniza con Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas.

GIMENA ACCARDI ANUNCIÓ EL REGRESO DE UNA SEMANA NADA MÁS

"Traigo más noticias. Ayer les dije que tenía novedades, así que las largo hoy. La primera noticia, que me emociona decirla y se me quiebra la voz porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, es que volvemos. ¡Qué poco suspenso hice! Es que sí, no quiero andar con rodeos", contó Gime a través de sus redes sociales sobre su regreso en abril, cuando esté completamente recuperada.

Y siguió: "La obra vuelve a esa misma ciudad, a Mar del Plata. En Semana Santa, para tener la despedida que merecemos y para que la gente que no la vio, la pueda ver. Tenemos una felicidad absoluta de poder volver a Mar del Plata, de despedirnos de esa ciudad que amamos".

Además, Gime contó que también visitarán con la obra algunas ciudades del país y otras del exterior.

¡De nuevo al ruedo!