Gianinna Maradona volvió a Instagram y sorprendió con un posteo sobre Daniel Osvaldo: "Mi despedida de soltera"

A cinco meses de que publicara una foto en su muro de Instagram (donde se la ve posando con Benjamín, el hijo que tuvo con el Kun Agüero), Gianinna Maradona, la novia de Daniel Osvaldo, regresó a las redes y dio que hablar con un llamativo posteo.

La hija de Diego Maradona se mostró muy conmovida al plasmar una fotografía en blanco y negro en la que se la ve besando un cachete de su papá mientras su hermana Dalma le besa el otro, y la cual eligió para volcar sus sentimientos con sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un collage de imágenes que subió a sus historias donde se aprecia una captura de ella con sus amigas y una remera negra que dice “Who the fu.. is Dani Stone? (¿Quién mier… es Dani Stone)”, la cual tituló con la frase “Mi despedida de soltera”.

De esta manera, la joven reavivó rumores de boda con el cantante después de que la versión que hablaba de una posible casamiento entre ellos ya se había dado a conocer en varias oportunidades y en distintos medios de comunicación.

Además, Gianinna difundió varios retratos de su día a día con el ex de Jimena Barón –con quien tiene a su hijo, Momo- el viaje que hicieron a Mendoza, sus encuentros con seres queridos y un lindo paisaje con la luna de fondo.

ANA OERTLINGER, EX DE DANIEL OSVALDO, OPINÓ SOBRE EL CASAMIENTO DE GIANINNA MARADONA EN MAYO PASADO

La noticia de que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona darán el “sí” y se casarán provocó una fuerte reacción de Ana Oertlinger, expareja del exfutbolista y madre de su primer hijo, Gianluca. La mujer, con quien él mantiene un conflicto histórico por la deuda en concepto de cuota alimentaria, salió con todo.

“Me dicen por cucaracha (yo estoy bloqueada) que el que canta ‘De frente’ cerró y no volvió a abrir todos los comentarios de IG en sus fotos. Eso, sin tener en cuenta que manda a la hermana a hacer los trabajos sucios por él”, se despachó Ana desde Twitter.

“Es un chiste este muchacho. ¡Qué payaso!”, lanzó, luego de hacer pública una polémica situación que habría vivido su hijo con quien fue su pareja.