El gesto solidario de Mirtha Legrand en plena transmisión de Un sol para los chicos: "Hizo una donación muy importante"

Empática y comprometida con los infantes más vulnerables, Mirtha Legrand levantó el teléfono y llamó a Un sol para los chicos para sumar su importante granito de arena, en la 31º edición del evento de Unicef y eltrece a beneficio de los niños.

Al frente de la conducción, Guido Kaczka comunicó el gesto de la diva, que este mes regresa a la pantalla de eltrece con su programa. "Le vamos a agradecer a la señora Mirtha Legrand porque llamó para hacer una donación muy importante", informó el conductor.

Más sobre este tema Guido Kaczka, movilizado al ver en Un sol para los chicos el daño de las guerras en los niños: "Me da mucha impotencia" Lissa Vera la rompió en Un Sol para los Chicos tras cantar una nueva versión del hit "Guapas" de Bandana

GUIDO KACZKA DESTACÓ LA SOLIDARIDAD DE MIRTHA LEGRAND

"Me la imagino a Mirtha diciendo 'no digan cuanto'. Esto me lo imagino yo, lo arriesgo. Pero muchísimas gracias, Mirtha", agregó Guido.

Luego le dedicó cariñosas palabras a la diva: "La queremos tanto, y ella quiere tanto a los otros. Todos los años sucede esto con Mirtha. Mira Un sol para los chicos y dona. Siempre hace una donación muy importante".