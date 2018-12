El gesto de la polémica de Flor Peña que terminó en su pelea con Chipi: ¿tuvo favoritismo para Jimena Barón?

Otro Bailando de ShowMatch está llegando a su fin y a un solo día de la final, la polémica continúa. Una de las últimas peleas que hubo fue la de la Chipi con Florencia Peña. ¿El motivo? Aseguró que un gesto de la jurado haciéndole un corazón con las manos a Jimena Barón en una sentencia mostraba su parcialidad por la participante. Los Especialistas del show pusieron imágenes de ese día que darán que hablar.

La filmación que hizo el ciclo satélite al de Tinelli muestra a Flor palméandose el corazón en señal de apoyo, después se vuelve a golpear el corazón y señala a la pista como diciendo “te banco”. Tanto Jimena como Florencia negaron esos gestos durante ShowMatch y tildaron de mentirosa a la integrante del BAR... ¡pero hay más!

Jimena: "Para terminar este tema rancio del falso ‘mi corazón está contigo’, Flor lo señaló a Mauro Caiazza y se acercó después de habernos salvado todo el jurado, en el corte, a felicitarlo a él y a decirle que bailó un tango increíble". G-plus

A través de Twitter, Jimena siguió firme en su postura y aclaró que esas imágenes no prueban el supuesto favoritismo. “Y para terminar este tema rancio del falso ‘mi corazón está contigo’, Flor lo señaló a Mauro Caiazza y se acercó después de habernos salvado todo el jurado, en el corte, a felicitarlo a él y a decirle que bailó un tango increíble. Tiren toda la mierda que quieran. Mentiras, no”, aclaró la cantante.

La polémica surgió cuando Chipi señaló en Los Ángeles de la mañana una supuesta alianza entre las actrices: "El otro día en el duelo del tango estaban bailando y como que Jimena Barón la miró a Florencia y la jurado le dijo 'yo estoy con vos, prometo que estoy con vos' y se agarraron los dedos. No sé si hay 'tongo' o no, pero me pareció de mal gusto con el resto de la gente. No sé si lo vieron el resto de los participantes pero nosotros que estamos ahí, nos pareció de cuarta. No da. Sos jurado, no da".

¡Sigue el escándalo! Mirá las imágenes de la polémica de Florencia Peña en ShowMatch.