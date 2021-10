El gesto de Pampita luego de que Yanina Latorre revelara su charla con Wanda: "Me dijo que va a mostrar los audios de la China hablando mal de Carolina"

Lejos de estar afuera del escándalo del momento que incluye a Wanda Nara y Mauro Icardi, y que apunta directamente a Eugenia “la China” Suárez como la causante de esta crisis, Yanina Latorre dio más detalles de la charla privada que tuvo con la empresaria y sorprendió a Carolina “Pampita” Ardohain en vivo con su información.

“Acá nos estamos metiendo con un mono con navaja que es Wanda. Primero la China negó todo, una atrevida. Después Mauro pidió perdón así que es todo verdad”, comenzó diciendo la panelista de Los Ángeles de la Mañana en La Academia.

Fue entonces que Yanina fue por más y dio a conocer cuál sería la próxima movida de Wanda que tocaría de cerca a la jurada del certamen: “Ella va a mostrar todos los audios que tiene, perdón Pampita, de la China hablando mal de Carolina”, lanzó, al mismo tiempo que la top solo atinó a abrir grande los ojos intentando mantener su postura de total hermetismo sobre el tema.

Yanina Latorre: "Wanda va a mostrar todos los audios que tiene, perdón Pampita, de la China hablando mal de Carolina". G-plus

“No la quiero meter a Pampita ni hablar con ella, pero fue lo que me dijo ella al aire. Y a su vez, me mandó capturas comprobándome su amistad con la China. Ellas venían hablando hace muchos años. Esa es la calentura que tiene Wanda”, cerró la angelita.