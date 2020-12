El gesto buena onda entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, tras la separación: un agradecimiento y un like

El 16 de mayo, Tini Stoessel (23) le puso fin a los rumores de crisis con Sebastián Yatra (25) confirmando la separación, tras un año de amor.

Desde entonces, la expareja dejó de seguirse en Instagram y continuaron con sus vidas personales por caminos separados.

Unidos por la profesión, llegó el primer gesto buena onda entre ambos, a siete meses de la ruptura: el 3 de diciembre, Tini lanzó su nuevo álbum y le agradeció a Sebastián, arrobándolo en el posteo que subió a su red, por haber sido parte de su disco. Stoessel y Yatra interpretan juntos la canción Oye, creada y lanzada antes de la separación. En ese mismo mensaje, la cantante le agradeció a todos los artistas que colaboraron en Tini, Tini, Tini, como rotuló a su nuevo trabajo discográfico.

Más sobre este tema Tini Stoessel, súper incómoda cuando le dijeron que Sebastián Yatra tiene otra novia: "No sé cuál de todas las preguntas responder"

El gesto buena onda de Stoessel no pasó inadvertido por Juariu, la instagramer y panelista de Bendita, quien expuso en su Instagram que Yatra le retribuyó la atención amable a la argentina en otro posteo. Puntualmente en el que hizo Andrés Torres, quien compartió la portada del nuevo disco de Tini en su red. Al ver el posteo, Sebastián Yatra no tardó en ponerle like, acción 2.0 que hasta el momento evitó hacer directamente en el mensaje buena onda de su ex, Tini Stoessel.

La interacción indirecta de la expareja fue celebrada por los fans que aún anhelan con la reconciliación de los artistas.