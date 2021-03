Germán Martitegui reveló una inesperada movida en las redes: "Comparto mi decisión de renunciar a ser jurado"

Además de su rol de jurado de MasterChef Celebrity 2, Germán Martitegui tiene otros compromisos internacionales similares como el que desarrolla en The World´s 50 best restaurants (Los 50 mejores restaurantes del mundo), puesto al que decidió renunciar. El chef utilizó sus redes sociales para comunicar esta decisión, que tomó con mucho “pesar” y “remordimiento”, según explicó.

“Por la presente carta renuncio formalmente a mi puesto como juez de The World´s 50 best restaurants 2021 con el remordimiento de que, aunque la decisión me ha pesado durante algún tiempo, se demoró demasiado en llegar”, escribió Martitegui en un posteo en la red Instagram.

En los siguientes párrafos, Germán justificó su decisión en el hecho de que el Covid-19 modificó totalmente el sistema de trabajo. “Estamos destinados a votar por los mejores restaurantes del mundo, pero haciéndolo en un año en el que los restaurantes de todo el mundo han cerrado y donde ni yo ni nadie más hemos podido viajar. Esto, como no tiene sentido para mí, finalmente ha resultado en mi decisión”, explicó el dueño de Tegui.

“Mi propio restaurante ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería calificar para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes", reveló. “No tengo ninguna duda de que la lista ha ayudado a poner nuestra querida cocina latinoamericana en el mapa y a destacar el trabajo de colegas que admiro y amo. Y lo mejor que ha logrado ha sido presentarnos y reunirnos cada año para celebrar, y esa camaradería actual se generó a partir de esas experiencias compartidas”, escribió antes de agregar su opinión personal sobre lo que el certamen le genera.

“Pero personalmente, desde hace algunos años, estoy descontento con el sistema 50 Best, encontrándolo continuamente estresante e influyendo en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque es mejor mantener mi posición en la lista”, indicó. “Siento que crea una sospecha y una competencia que no me gusta entre chefs y que se ha acentuado con el tiempo, y el posicionamiento ordinal de restaurantes muy diferentes en una lista me parece más injustificable cada día que pasa”, agregó, aclarando que esto es “una posición personal” que lo lleva a considerar que no puede ser “jurado ni chef de un restaurant de la lista”.