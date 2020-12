Germán Martitegui cruzó a Rocío Marengo tras hallarla haciendo trampa en MasterChef: “No sé cuánta paciencia hay acá para que sigas”

El regreso de Rocío Marengo a MasterChef Celebrity tras su eliminación se produjo lleno de cruces y contradicciones que la participante utiliza como estrategia para generar polémica y seguir en el certamen. Este domingo, en plena gala de eliminación, la modelo se “macheteó” en una prueba de memoria y provocó el enojo de Germán Martitegui que se preguntó hasta dónde hay lugar para que siga comportándose de esa manera.

En el inicio de la edición de este domingo, la producción sometió a los participantes a una prueba que consistía en mirar dentro de una caja y luego anotar la mayor cantidad de productos posibles. Sin embargo, cuando le tocó pasar al frente a Marengo, Santiago del Moro vio que la modelo traía escritos algunos ítems.

"Estoy jugando con el mono, me ayudó", se justificó ella. "No sirve mi estrategia, quedé expuesta y parece que soy la tramposa que viene a robar, y la verdad es que quise jugar y me equivoqué", dijo la participante a la que se le descontaron segundos para poder ver los ingredientes.

No le fue mejor a Marengo con la devolución, ya que Martitegui, con quien ya había mantenido un duro cruce esta semana, le recordó sus acciones y predijo un mal final. "Empezaste haciendo trampa. Yo no sé cuánta paciencia hay acá para que sigas haciendo eso. Es lo único que voy a decir al respecto pero me parece que hasta en la guerra hay reglas", dijo el jurado, notablemente molesto.

Sion embargo, el plato de la participante satisfizo el pedido del jurado y quedó clasificada para siguiente etapa.