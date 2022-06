Germán Martitegui contó que sus hijos no comen dulce de leche ni toman gaseosas

Germán Martitegui habló a corazón abierto sobre sus hijos tras el final de MasterChef La Revancha (Telefe).

El papá de Lorenzo y Lautaro reveló que sus nenes no toman gaseosas ni comen dulce de leche.

"Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa y el dulce de leche, veremos", contó, divertido, en Nunca es Tarde.

Y reveló cómo reaccionó uno de sus niños cuando probó por primera vez el manjar dulce.

LA REACCIÓN DEL HIJO DE GERMÁN MARTITEGUI AL PROBAR EL DULCE DE LECHE

"Lo estaba probando y me miraba como diciendo 'papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años'. De hecho, no sabe cómo se llama, dice 'quiero más de eso marrón'", cerró Germán, entre risas.