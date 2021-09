Gerard Flores, el cantautor argentino que conquista los Estados Unidos

Tu eres para mí es el nuevo single y videoclip del actor, cantante y compositor Gerard Flores, que hoy conquista los Estados Unidos. Su primer sencillo ‘Esta noche’ celebró la diversidad con bailarines de diferentes orientaciones sexuales, con ‘Lonely’ indagó sobre la soledad durante la pandemia, y con ‘Por eso te amo’, sobre el amor que transciende cualquier obstáculo, incorporando al video la letra de la canción y el lenguaje de señas.

En 'Ya no vuelvas' buscó transmitir la valentía de tomar la decisión de dejar ir aquello que resta y hace mal. Con su último lanzamiento, ‘Tú eres para mí’, el artista quiere retratar “el momento en que nos damos cuenta que perdimos a la persona que amamos y nos desesperamos. La valoramos cuando se va. Ahí es cuando nos preguntamos qué hicimos durante el tiempo que estuvimos juntos”.

Este nuevo sencillo, además, es un paso importante para Gerard en su carrera como cantautor y creativo porque “es la segunda canción que escribo solo. Junto a ‘Ya no vuelvas’, son mis dos canciones de autoría exclusiva en las que puedo poner en el arte todo lo que yo quiero decir, todo lo que vivo y siento. Es un gran desafío como artista”, aseguró.

Después de una carrera en la televisión y en la música argentina, donde formó parte del programa de Susana Gimenez por dos años, Gerard decidió buscar nuevos desafíos en los Estados Unidos. Con la visión de llevar el pop latino a cada rincón del mundo, lanzó su EP como artista solista. Su música tiene un sonido distintivo y fresco, mezclando influencias de diversas culturas como el pop, flamenco y reggaeton, con un sonido moderno y actual.

Hace varios años, Gerard Flores se radicó en Los Ángeles consagrándose como actor; su carrera incluye títulos como 'My Secret Lake', disponible en Amazon Prime, 'From Dusk Till Dawn: The Series' y 'Harbinger: The Movie'. Además de escribir y producir la premiada serie 'Just Living', también disponible en Amazon Prime, con la que consiguió premios como Mejor Director y como Mejor Comedia en distintos festivales de Estados Unidos y Europa.