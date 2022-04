Geraldine Neumann contó por qué se va de Argentina: "Nos vamos a Europa a grabar una serie documental"

A días de haberse mostrado súper feliz con sus sobrinas en un desfile, Geraldine Neumann contó que se irá a vivir al exterior con su familia.

La hermana de Nicole Neumann se mostró muy sensibilizada en sus redes sociales al revelar que se mudará a Europa con su marido y sus dos hijos.

"Estamos muy contentos, pero bueno, dejar tu casa y vaciarla, se ve que me pegó emocionalmente, estoy muy sensible. Y aparte, físicamente, porque me desperté hecha pelota; con muchas náuseas, panza muy revuelta", contó la modelo a través de sus stories de Instagram.

EL MOTIVO POR EL CUAL GERALDINE NEUMANN SE MUDA A EUROPA CON SU FAMILIA

La hermana de Nicole reveló que junto a su marido, Jorge Otamendi, fundador de La Huella Films, están en búsqueda de "proyectos sustentables" más allá de las fronteras.

"Nos vamos a grabar una serie documental en familia, buscando proyectos sustentables, también mezclando un poco de la música con un mensaje al mundo y demás", cerró.