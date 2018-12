Geraldine Neumann contó cuáles fueron los hechos por los que denunció penalmente a Ariel Rodríguez Palacios

Geraldine Neumann (35) acusó públicamente por maltrato al chef Ariel Rodríguez Palacios (51), con quien compartió el ciclo Qué Mañana! por elnueve en 2014. Tras ratificar su denuncia en sede en la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres), la modelo habló en televisión por primera vez.

“A mí lo que me pasó es que las primeras semanas ya había cosas que me ponían incómoda. Me hacía desfilar y señalaba mi cola. Daba a entender lo bien que la habíamos pasado la noche anterior. Le expliqué en reiteradas ocasiones que no me gustaban esos chistes, que yo estaba casada y no era un juego que me interesara”, comenzó en Pamela a la Tarde.

“Yo explicaba que no me sentía cómoda, la respuesta era ‘olvidate, no pasa nada’. Y después me quitaba el saludo. Entraba a maquillaje y saludaba a todos menos a mí. Todos lo veían esto”, continuó Gege. “Me quejé con un director y después no me renovaron el contrato porque me dijeron que la relación era insostenible. No me parecía justo”, se lamentó.

“No me gustaba que me diera de comer en avioncito en la boca. Pedí despedirme al aire sin obviamente decir nada de lo que había pasado. No me habilitaron nada. Y cuando se cortó la cámara, me saqué de quicio y le dije todo lo que pensaba de él, de su manejo con las mujeres, que no se puede relacionar con mujeres sin hacer chistes de doble sentido”, continuó indignada.

“Sentí la responsabilidad de animarme a ser la primera en hablar. Ojalá no sea la única, porque a veces se necesitan muchas voces. Me hice cargo de mi parte e hice una denuncia formal y cualquier persona puede sumarse como testigo o víctima”, explicó sobre su presentación judicial.

Luego, habló del descargo público de Rodríguez Palacios en su ciclo de cocina. “Me parece que ni habló. Ni se hizo cargo, le restó importancia y decir que las cosas están un poco sacados de lugar no sé ni qué significa”, concluyó.