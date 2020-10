Georgina Barbarossa tuvo un incómodo accidente sexual: "Me da vergüenza contarlo; me desgracié"

"Avancen al punto de encuentro los que tuvieron un accidente sexual", le dijo Andy Kusnetzoff a sus invitados de PH, podemos hablar y la primera en reaccionar con picardía y dudas fue Georgina Barbarossa, quien con su actitud gestual respondió que algo le había pasado, pero se resistía a contarlo.

"Me da una vergüenza espantosa. Me pasó algo, pero no lo pienso contar. ¡Es un horror! Si me hubiese pasado con el Vasco (Miguel Lecuna) me hubiera matado de la risa, porque estábamos hace 25 mil años juntos y no pasa nada, pero me pasó con otro novio y fue un horror", dijo la actriz, con el episodio que iba a relatar en su cabeza.

"¡Me desgracié! Fue terrible. El señor, en vez de reírse, (ventiló). No se rió. Yo quería que se haga un agujero e irme". G-plus

Ante la insistencia del conductor, Georgina optó por contar su accidente sexual, con el sentido del humor que la caracteriza: "¡Me desgracié! Vos Iliana (Calabró) jamás lo dirías, sos tan femenina. Me desgracié. Fue terrible. El señor, en vez de reírse, (ventiló). No se rió. Yo quería que se haga un agujero e irme".

Tentado con la anécdota, Andy Kusnetzoff retrucó: "¿Te había caído algo mal?". Pero Georgina Barbarossa optó por reservarse el dato: "¡Basta! ¡Ya conté!".