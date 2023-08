Georgina Barbarossa reveló el motivo por el que se puso un chip íntimo

Los famosos chips sexuales son elegidos por famosos como Carmen Barbieri, quien fue una de las primeras celebrities en colocárselo, y Sergio Goycochea para hacerse un “rejuvenecimiento” hormonal. Georgina Barbarossa es la última en sumarse a esa tendencia.

“Me puse el chip. No los puedo besar porque me les abalanzo. Me lo puse ayer y no saben la cantidad de gente que me he bajado”, contó, divertida al inicio de A la Barbarossa.

“Es para rejuvenecer, para revitalizar y no es solamente para el deseo sexual. Es una revitalización biológica. Me dolieron más las inyecciones que el chip. Hoy no se nota, pero es para el cerebro, para la piel y para todo”, enumeró.

Foto: Captura de TV

GEORGINA BARBAROSSA CONTÓ POR QUÉ SE PUSO UN CHIP SEXUAL

“Yo soy una señora menopaúsica. Empecé con la menopausia a los 40 años, tuve menopausia precoz y me tuve que empezar a suplementar”, contó, en su ciclo.

“Arranqué con mi periodo cuando era muy chiquita, con 9 o 10 años”, rememoró, mientras elogiaba los beneficios que siente.

“Me recontra funciona. Tengo la piel divina”, destacó.