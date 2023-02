Georgina Barbarossa se paró y le puso los puntos en vivo a Alfa de Gran Hermano: "Me hartaste"

Georgina Barbarossa perdió la paciencia con Walter "Alfa" Santiago, recientemente eliminado de Gran Hermano, y le puso los puntos en vivo en A la Barbarossa.

La conductora de Telefe se fastidió con las interrupciones de Alfa, quien mientras esperaba en el living ser entrevistado estaba con su celular haciendo un vivo en Instagram y se metía en la charla a lo lejos.

"Me hartaste con ese vivo. ¡Dejá el teléfono! ¡Cortá! ¡Basta, Alfa! No soy más simpática. Sos insoportable".

GEORGINA LE PUSO LOS PUNTOS A ALFA DE GRAN HERMANO

Pía Shaw: -¿Qué pasó con el vivo?

Nancy Pazos: -Se le cortó.

Georgina Barbarossa: -Me hartaste con ese vivo. ¡Dejá el teléfono! ¡Cortá! ¡Basta, Alfa! No soy más simpática. ¡Basta, Alfa! ¡Dejá eso! Apagá, mierda, carajo.

Alfa: -¡Ay! Pará que lo apago. Le pongo finalizar.

Georgina: -¡Qué insoportable! Vamos a estar un ratito sin hablar de vos.

GEORGINA BARBAROSSA EXPLICÓ SU RELACIÓN CON ALFA DE GRAN HERMANO

Cuando Walter "Alfa" Santiago ingresó a Gran Hermano hizo declaraciones ambiguas sobre su relación con Georgina Barbarossa y los rumores de romance no tardaron en sonar.

Sin embargo, la conductora de A la Barbarossa echó por tierra la versión y afirmó que su vínculo con Alfa fue profesional: ella le daba clases de teatro.

"Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho. Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto", aseguró Georgina.