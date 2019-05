Fuertes historias y grandes voces fueron parte del debut de Genios de la Argentina de ShowMatch. En Santiago del Estero uno de los concursantes fue Ramón Lacube, un folclorista que sensibilizó a todo el estadio al contar cómo terminó conociendo a su hija, a la que adoptó y es el gran amor de su vida. Pero no fue todo. ¡Hubo un pedido de casamiento!

Ramón relató que su actual pareja lo ayuda a criar a su hija: “Yo estaba solo con Guadalupe, la mamá no la quiso tener y estoy con ella. Mi hija es el amor más grande y ella me ayudó con mi hija desde que tenía 2 años”, relató. “Su mamá me dijo ‘ponele el nombre que vos quieras y ponele tu apellido’”, aseveró, antes de lucirse cantando.

Sin embargo, tras el crudo relato, Marcelo Tinelli impulsó al cantante a que le proponga casamiento a su novia. Unos minutos después, con los anillos en la mano, él bajó del escenario, se arrodilló frente a su hija y su pareja y terminó ofreciéndole unos anillos de boda. Emocionada, la mujer terminó dando el “sí” y llevó una cuota de amor a la súperproducción de ShowMatch en Santiago del Estero.

