Gastón Soffritti y Cande Molfese compartieron el álbum de fotos de su luna de miel en México.

Desde que Gastón Soffritti y Cande Molfese confirmaron su apasionado romance, ilustran su noviazgo con las fotos más cariñosas juntos.

En esta oportunidad, hicieron eco de su luna de miel en México. Muy enamorados, se mostraron a los besos y abrazos desde las playas de Tulum y Cancún.

Además, él la sorprendió con globos y regalitos en su habitación de hotel. ¿El motivo? Cande cumplió 32 años durante sus inolvidables vacaciones y festejaron con todo.

GASTÓN SOFFRITTI REVELÓ QUÉ LO ENAMORÓ DE CANDE MOLFESE

"Me parece una mina super emprendedora, mega talentosa. Es una persona que me generaba mucha admiración, me decía: 'Mirá la cantidad de cosas que hace esta piba. Cómo va para adelante'".

"Además, compartimos momentos de vida parecidos, los dos pasamos por proyectos para chicos muy exitosos en donde después está esta bajada de la que hablábamos antes, y hablaba con ella de lo difícil que fue el después de esos proyectos".

"Siempre estaba con una sonrisa tirando hacia adelante y a mí esas cosas me enamoran, esa parte de la gente donde a todo le pone buena onda. Eso me llamó mucho la atención en un principio", contó Gastón, enamorado de su novia.