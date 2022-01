Gastón Soffritti, sobre la boda de su ex Stefi Roitman y Ricky Montaner: "¿Por qué me tendría que haber invitado?"

Si bien Gastón Soffritti se sumó al divertido ida y vuelta que propuso Germán Paoloski en No es tan tarde, el invitado del ciclo de Telefe no ocultó su incomodidad al ser indagado por el reciente casamiento de su ex, Stefi Roitman con Ricky Montaner.

Todo comenzó con la consulta del conductor: “Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?", lanzó Paoloski al aire. A lo que Soffritti, respondió, atajante: "No, pero... ¿por qué me invitaría?”.

“A mí me invitó cuando vino al programa, pero después no me llegó nunca (la invitación). La gente viene a la televisión y dice cualquier cosa. Vi la fiesta por televisión. ¡Se casó ya! Increíble", cerró el presentador, tratando de cambiar el clima del momento.

Los actores habían anunciado el final de su noviazgo en junio de 2019 a través de un comunicado que ambos publicaron en Instagram junto a una foto de ellos sonriendo en una playa: “El amor, no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir”, decía Gastón por aquel entonces.

Vía redes sociales y al mismo tiempo, Gastón Soffritti y Stefanía Roitman anunciaron que se separaron a través de un tierno posteo en común. Tras un año y medio de romance, los jóvenes decidieron volver a caminar por el sendero de la soltería y aclararon que la ruptura se dio de mutuo acuerdo.

"Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros", había relatado Soffritti en diálogo con la revista Gente.

Y culminó: "Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor'".