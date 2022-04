Gastón Pauls contó cómo Agustina Cherri lo ayudó en su recuperación de las adicciones: "No hubiese sido posible sin ella"

Hace algunos días, Agustina Cherri habló a fondo sobre cómo ayudó a Gastón Pauls, su expareja y papá de dos de sus hijos, a superar sus adicciones.

Tras su emotivo testimonio, el actor también rememoró lo importante que su ex, con quien tiene una excelente relación, fue en su recuperación.

En primer lugar, dejó bien en claro que Agus fue un "pilar" fundamental para que pudiera salir adelante.

"Arranqué con mi recuperación en 2007, a fines del 2007, y con Agus nos separamos en 2014. Estuvimos muchos años juntos y ella fue un pilar fundamental; mi recuperación no hubiese sido posible sin Agus al lado", afirmó en diálogo con Nara que ver.

CÓMO ES ACTUALMENTE LA RELACIÓN DE GASTÓN PAULS CON AGUSTINA CHERRI

Antes de cerrar, el actor contó que aunque se separó hace muchos años de la mamá de sus nenes, Muna y Nilo, se convirtieron en buenos amigos.

"Más allá de eso, una vez que nos separamos y nuestras vidas tomaron caminos distintos, lo más lindo creo que es la relación que tenemos hoy..."

"Está bien aceptar que por más trabajo que uno le ponga, las relaciones a veces no funcionan y cursan caminos diferentes. Hoy Agustina es mi amiga y mi compañera de vida en un montón de cosas", expresó.

Y se despidió contando una tierna anécdota familiar que ilustra el fuerte vínculo que lograron construir.

"Cuando viene su hija de su nueva pareja con Tomás, me abraza y me dice te amo, para mí eso es crecimiento puro y es una bendición. Que yo hoy pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar a mí es un regalo enorme de la vida", cerró, muy cariñoso.