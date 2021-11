Gastón Dalmau regresó a MasterChef Celebrity 3 a bordo de un barco y repartió consejos de campeón: "Disfruten, no se enojen"

Este lunes comenzó la tercera edición de MasterChef Celebrity en Telefe y los 16 participantes se reunieron en el estudio para la presentación del reality, ocasión que aprovechó Santiago del Moro para presentar a un invitado muy especial. Gastón Dalmau se transformó en la sorpresa de la noche cuando entró al estudio a bordo de un barco, vestido como si fuera un capitán.

A medida que avanzaba por el estudio, el último ganador de MasterChef Celebrity, recibió el aliento de los participantes, que lo vitoreaban al grito de “¡Dale campeón!”, y al bajar del barco se dispuso a hablar con ellos antes de asumir su rol de host digital que ya ocuparon Flor Vigna y Fede Bal.

“Estoy feliz de estar acá. Un consejo es que lo disfruten, que no es enojen, algo que me pasó mucho y lloraba y me quería ir. Me parece que pasar esa adversidad te ayuda a seguir en las cocinas de MasterChef”, señaló Dalmau. “Así que aprovechen, disfruten. Imagínense el plato antes de empezar, que eso los va a ayudar mucho”, agregó el actor, que luego tuvo que decidir a quienes les entregaba los delantales.

“Por un tema de amor y de amistad de muchos años, no por confiar mucho en la cocina, se lo voy a dar a mi amiga María del Cerro. No me hagas quedar mal, te quiero”, le dijo Gastón Dalmau a la modelo, mientras decidía que el segundo iba a ir para Luisa Albinoni.