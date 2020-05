García Moritán recordó el inicio de su historia de amor con Pampita: "Visualicé que nos íbamos a casar cuando me ayudó a decorar el cuarto de mis hijos"

Por primera vez estuvo Roberto García Moritán solo en televisión, sin Pampita y en un programa como invitado, de la mano de Andy Kusnetzoff en PH Podemos hablar. Allí el empresario contó cómo pasó de ser "fan" de la conductora a ir más allá y buscar concretar una cita con ella... ¡que terminaría en romance y casamiento!

“Sin conocerla, yo creía que era la mujer más linda de Argentina y del mundo. Me encantaba, pero estaba fuera de mi alcance. Nunca me la había cruzado y ella había estado en mi restaurante y en otros eventos pero nunca nos encontrábamos”, empezó relatando Roberto.

"Yo estaba manejando y la ví. La visualicé. Le dije a mi socio ‘la vi a Pampita’ y ahí es cuando mi socio me dice ‘llamala, se acaba de separar’. Juro que es verdad". G-plus

Una sensación y un fuerte deseo impulsaron al empresario a querer conocerla. “En un momento me di cuenta y fui para adelante. Estaba yendo a Rosario con mi socio a una reunión de negocios. Trabajé en finanzas toda mi vida y desde que me separé de Milagros, mi exesposa, quise reinventarme y empecé a trabajar en gastronomía. Yo estaba manejando y la vi”, aseguró, sorprendiendo a todos.

"A las pocas horas me cayó una solicitud de Pampita, desde su cuenta privada y no lo podía creer. Tardé unas horas en aceptarla. Después empezamos a escribirnos y se dio algo muy lindo". G-plus

“¿Visualizaste a Pampita?”, preguntó el animador. “Sí, y le dije a mi socio ‘la vi a Pampita’ y ahí es cuando mi socio me dice ‘llamala, se acaba de separar’. Juro que es verdad. Me quedé pensando un rato y decidí escribirle a una amiga de ella. ‘Creo que soy un gran candidato para tu amiga, Oriana’, le dije. No la había visto hasta ese momento más que en las revistas o la televisión. Ahí es cuando su amiga me responde un ‘sabés que sí’”, rememoró.

“A las pocas horas me cayó una solicitud de Pampita, desde su cuenta privada y no lo podía creer. Tardé unas horas en aceptarla. Después empezamos a escribirnos y se dio algo muy lindo”, recordó el empresario gastronómico. “Visualicé que nos casábamos a los pocos días cuando ella me estaba ayudando a decorar el cuarto de mis hijos y la vi sentada, llena de polvo, tratando de sacar unas calcomanías imposibles de la pared”, recordó Roberto García Moritán sobre el momento exacto en el que se proyecto en el futuro con la conductora.