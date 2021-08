Furiosos posteos de Magalí Mora contra el papá de su bebé en camino: "Ahí tienen al monstruo"

Embarazada de siete meses, Magalí Mora finalmente dio el nombre del padre de su hija, a quien acusa de desentenderse de su embarazo ya que según la modelo se niega a hacerse cargo de su beba en camino. Por eso, decidió dar detalles del triste y preocupante momento que está viviendo.

"Después de miles de mensajes en los que me preguntaban por qué tapaba el nombre, me di cuenta de que no tengo que proteger a alguien que no se lo merece", dijo a través de sus stories de Instagram sobre su decisión de dar a conocer su nombre, Agustín Cobas.

Además, reveló que el hombre le debería cuatro meses de cuota alimentaria y que ni siquiera quiso presentarse al juzgado. "Que se haga cargo y pague la cuota alimentaria de su hija", expresó, muy enojada.

Antes de cerrar, compartió una foto retro en la que se la ve dándole un beso en la mejilla en una vacaciones y contó lo mal que la pasó con él durante su noviazgo.

"Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. Cuidado, después no se hace cargo de los hijos. Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara", sentenció.