El furioso reclamo de Rocío Marengo en La Academia sobre su relación con Eduardo Fort: "Dejen de decir que estoy separada"

Hace algunas semanas, Rocío Mrango sorprendió a Marcelo Tinelli y los televidentes de La Academia de ShowMatch con un furioso reclamo hacia Eduardo Fort, su pareja desde hace siete años, debido a que “no la acompaña” en el certamen. Tras esa gala, algunos medios anunciaron el inminente final de la pareja, que nunca se confirmó, y por eso la modelo pidió este lunes que “dejen de decir que está separada”.

“Estoy en mi edificio de soltera de Cañitas, no es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancaron desde el día uno y me dejan notitas por debajo de la puerta”, contó Rocío en la previa a su coreografía de Cabaret. “¿Pero no vivís con tu novio? ¿Cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?”, preguntó Marcelo Tinelli, intrigado.

“Vamos a ver si viene, pero dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy, estoy con Edu”, reclamó Rocío Marengo. “Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien. Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga”, cerró la participante.