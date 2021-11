El furioso reclamo que Icardi le habría hecho a Wanda Nara: "Yo te banqué con Maxi López, creí que éramos una sociedad"

En un nuevo capítulo de la crisis que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo mediático con Eugenia “la China” Suárez, Evelyn von Brocke dio detalles de la acalorada discusión que mantuvo el matrimonio en los últimos días donde apareció el nombre de Maxi López, el ex de la empresaria.

“Yo le recomendaría al señor Icardi que deje de hablar delante de cualquiera. Que no esté el jardinero, que no haya nadie al lado de él, que no haya un amigo cerca, que no haga comentarios en la concentración. ¡Qué cierre el pico!”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

“El fin de semana hubo discusión y pase de factura de Icardi hacia Wanda donde le dijo ‘dejate de jorobar. Yo te banqué con Maxi López (su exesposo y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto) en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta’”, agregó.

“’Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando’. Está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque”, culminó Evelyn, contundente.