Furioso posteo de Gianinna Maradona contra los imputados por la muerte de su Diego: "Siento odio de no haberles escupido la cara"

La Justicia sigue investigando la muerte de Diego Maradona para determinar si la ocasionó una mala praxis por parte de su último equipo médico. De hecho, ya comenzaron a declarar los imputados Y si bien el primero fue el enfermero Ricardo Omar Almirón, en la causa hay siete imputados por presunto "homicidio simple con dolo eventual".

Tras leer las dos primeras declaraciones, Gianinna Maradona expresó su bronca e infinito dolor a través de sus stories de Instagram. La actriz compartió una tierna foto retro que la muestra muy compinche con su papá cuando era chiquita e hizo un fuerte descargo.

"¿Por qué ellos viven y vos ya no? ¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué el domingo sus hijos pueden saludarlos y nosotros ya no podemos saludarte a vos? Tantas cosas que no tienen explicación", expresó Gianinna por la inminente llegada del Día del Padre.

Y antes de cerrar, contó lo mucho que le afectó haber leído las declaraciones de los imputados. "Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos. El 28 que me duerman, no estoy lista", sentenció.

¡Mucha fuerza!