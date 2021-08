Furioso descargo de Florencia Peña por la visita a la Quinta de Olivos: "¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente?"

Luego de que el nombre de Florencia Peña, junto con el de varias figuras del espectáculo, apareciera en una lista de personas que entraron en mayo del año pasado a la Quinta Presidencial, la conductora lanzó una furiosa defensa por los insultos y descalificaciones que viene recibiendo en las redes.

““Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución", empezó diciendo en Flor de equipo, su programa, muy molesta luego de señalar que esta era “una operación” en su contra.

"Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes!", enfatizó, para asegurar que ella tenía certificados para circular por trabajadora de medios, además de otro al tener a su madre bajo su cuidado.

"¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy ni el gato, ni la pet... del Presidente!? ¿Qué yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos?". G-plus

“Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?”, afirmó, mientras aseguraba que los ataques que había recibido en las redes era misóginos.

“¿Por qué me operan a mí y me mandan el call center? ¡Durante 6 días con el hashtag ‘la pet... de Presidente’! ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?” “¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las once y media de la mañana?”, se defendió, mientras decía que con el Primer Mandatario “no tengo relación con él ni soy amiga”.

“Yo fui como fueron tantos. ¿Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y sí conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres y son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son?”, concluyó Florencia Peña.