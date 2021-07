Furiosa respuesta de Cinthia Fernández luego de que Romina Manguel se quejó de que no le dio una nota: "¡Sorry, no tengo ganas!"

Este año, siguiendo a numerosas figuras del espectáculo que incursionaron en política, Cinthia Fernández buscará hacerse un lugar en el Congreso como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de la mano de Unite, el mismo partido con el que Amalia Granata llegó a la Legislatura de Santa Fe. La última pelea de la “angelita” no fue ni con su exmarido, ni con Luciana Salazar, esta vez se cruzó con la periodista política, Romina Manguel.

Ángel de Brito le leyó en vivo a Cinthia el mensaje que le envió la conductora de A24. “Si tu Fernández no va a dar notas, ¿cómo va a hacer campaña?”, reprodujo el conductor las palabras de la periodista y su “angelita” salió con todo. “Fui muy gentil en la respuesta. Uno no siempre tiene que decir que ‘sí’, uno también puede decir que no”, señaló, furiosa.

Cinthia aseguró que no está yendo a ningún ciclo, pero su palabra no conformó al conductor de Los Ángeles de la mañana. “Pero, pará. Te están llamando de todos los programas de actualidad. Me llaman a mí de A dos voces porque Cinthia no les contesta. Yo no puedo ser tu jefe de campaña y si querés que lo sea, pagame”, lanzó el animador con humor.

“Alberto Fernández no tiene problema en dar notas, pero ella no quiere dar. ¿Qué loco, no?”, siguió leyendo el picante mensaje que Romina le envió. “No estoy yendo a ningún programa sea de actualidad o de espectáculos. Le aclaré que no iba a los programas por el Covid-19 y segundo, el ciclo era a las 22 horas y no dejo a mis hijas ni en pedo. ¡No tengo ganas! ¡Sorry, que no tenga ganás! No tendría que dar tantas explicaciones”, exclamó Cinthia Fernández, molesta con Romina Manguel.