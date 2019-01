Furiosa respuesta Agustina Kämpfer, luego de ser llamada 'chancha blanca': "Deplorable todo, digno de..."

De la mano de su conflicto mediático y judicial con Eduardo Feinmann, Agustina Kämpfer argumentó que haberlo denunciado por hostigamiento generó que la desvinculen de Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán en América.

Analizando la problemática y la personalidad de la periodista en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito la calificó de "cínica y caradura", mientras que Andrea Taboada reveló el supuesto apodo con el que llamarían a Kämpfer en su lugar de trabajo: "En América, no sé por qué razón, le dicen la 'chancha blanca'. Le encontraron ese apodo".

"No espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor (Feinmann), ¿no será mucho? Deplorable todo, digno de ser pasado por lo primero que van a mirar en esta foto (la cola)". G-plus

Al tanto de las críticas, Agustina recurrió a Instagram para contestar las ofensas, junto a una foto que completa su respuesta: "Me insultaron y me prejuzgaron siempre, y ahora llegaron al punto de inventar que me llaman 'chancha blanca'. Yo no espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor, ¿no será mucho? Deplorable todo, digno de ser pasado por lo primero que van a mirar en esta foto (la cola). Y para cerrar, insisto: todos tenemos la libertad de pensar lo que nos plazca, pero agredir al otro por aquello que pensamos de él, eso es otra cosa”. En la imagen, Kämpfer está de espalda, en bikini, haciendo yoga al aire libre.