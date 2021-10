Furiosa reacción de Karina La Princesita tras las devoluciones del jurado en La Academia: "Estoy indignada"

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Yanina Latorre en La Academia, Karina La Princesita no ocultó su furia, disparó sin filtro contra la panelista de Los Ángeles de la Mañana y dio detalles de por qué se fue tan enojada de la pista.

Todo comenzó cuando la participante fue indagada por las fuertes declaraciones de la angelitas tras señalarla a ella y su mamá de “agresivas”: “Esto es un circo. Si Yanina Latorre habla de agresividad no me dan ganas de contestar nada, me da un poco de risa nada más. El muerto se ríe del degollado”, fue la reacción de Karina en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

“Yo no soy agresiva. Soy artista y me molesta mucho…Yo estoy acá para brindar arte, no con mi talento porque tal vez mi talento es diminuto, pero trayendo acá a la pista talento, talento, show y cosas nuevas en todo momento”, agregó.

Luego, Karina dio cuenta del esfuerzo que viene haciendo en el certamen: “Ayer nos caímos de la cinta de un metro y medio. Me caí yo, me rompí toda y, sin embargo, uno está como si el programa es un show propio de uno. Y es un tema mío, no me molestó nada con nadie porque entiendo que es un show y hay cosas que no tienen sentido y van a suceder igual”, se explayó la cantante.

“Esto que hicimos hoy me pareció maravilloso. Más allá de las imperfecciones no me pareció un horror y no me pareció un desastre, me pareció un show hermoso. Entiendo que no pueda gustar y entiendo que me pongan un cero, pero bailé un tango, me subí a la cinta y no zapateé porque no era folklore, porque me faltó eso nada más”, continuó.

Y cerró, sin filtro: “Un poco de respeto por la gente que no está acá por quilombos y está acá por hacer arte, no hablo de mí. Y estoy como indignada, porque el show te lo respeto, pero boludeces no”.