Furiosa reacción de Juana Repetto con un seguidora que la tildó de "demente" por mostrar una foto amantando a su hijo mayor

Una vez más, Juana Repetto sentó postura en las redes luego de que una usuaria la cuestionara por publicar una foto amamantando a su hijo mayor, Toribio. Y sin pasarlo por alto, la hija de Reina Reech le respondió sin filtro.

La joven, que también tiene a Belisario, fruto de su relación con su esposo Sebastián Graviotto, copió el posteo con una polémica frase en su contra junto a la foto de Juana y su pequeño: “6 años tiene el lactante. Internen a esta demente”, expresó una mujer que etiquetó a la actriz.

Fue entonces que Juana recogió el guante y contestó en Instagram Stories: “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”, lanzó.

“Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también”, explicó a los usuarios que no vieron la imagen que había publicado previamente.

Luego, mostró una publicación de esta persona y se mostró molesta por cómo le habla a su hija: “Le escribe esto que les voy a dejar en la siguiente historia a su propia hija. Cómo para que sepamos de quien vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos... no podemos esperar otra cosa”.

“Último grado. ¡Vamos querida! Disfrute que después va viniendo lo peor. No la cag… campeona, que venimos genial. Y préstame esa pollera que amé. Sos mi vida. Te amo mucho siempre”, fue el mensaje que también despertó todo tipo de repercusiones.

Fotos: Capturas de Instagram Stories