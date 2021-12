China Suárez fulminó a Paula Varela por el rumor del video íntimo al esposo de Eva de Dominici: "Ya es abuso"

Paula Varela sobre el video íntimo que China Suárez le habría mandado al hermano de Penélope Cruz, quien a su vez es padre de Cairo (2) El rumor desobre el video íntimo quele habría mandado al hermano de, quien a su vez es padre de(2) junto a Eva de Dominici , enfureció a la actriz.

"¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo, @palivarela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya abuso", fustigó la China a través de Stories al leer la nota de Ciudad.

La reacción de la ex de Benjamín Vicuña fue a la versión que un rato antes había contado la periodista en Intrusos: "Dicen que a quien la China le habría mandado un video hot es al hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, que está casado con Eva de Dominici. Me dicen que la China, que está soltera, andaba con varios además de Icardi. No es que era el único hombre sobre la tierra".

Por eso, la China enfatizó: "Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir".

Al final, China Suárez repudió a Paula Varela: "Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar. ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?"

LA CHICANA DE RODRIGO LUSSICH A CHINA SUÁREZ TRAS LA VERSIÓN DE PAULA VARELA

En el ciclo contaron que el video lo envió recientemente. “¡Va cayendo gente al baile! Siempre se habló de futbolistas y ahora aparece en escena el hermano de Penélope Cruz, padre del hijo de Eva”, ironizó Rodrigo Lussich mientras recordaban que la actriz había sido relacionada con Nicolás Furtado y Rodrigo de Paul en medio de su separación de Benjamín Vicuña.