La furia de Wanda Nara en plena nota por las preguntas sobre L-Gante: "Tanta tontería"

Los escándalos de L-Gante con Tamara Báez salpican a Wanda Nara de una u otra forma, y la exesposa de Mauro Icardi manifestó con vehemencia su hartazgo por las constantes polémicas.

"No quiero ni escuchar las preguntas. Me malhumora (sic). Me malhumora tanta tontería", resumió la investigadora de ¿Quién es la Máscara? después de reírse irónica ante las consultas del periodista de LAM respecto a si había ingresado a la casa de la expareja del cantante.

Picante, Wanda hizo una mueca pícara al escuchar si "es verdad que no dejó entrar a Mauro" a su casa, o si fue al programa de Natalia Oreiro: "No conozco a nadie y no voy a hablar de nada".

De hecho, fue provocadora cuando bromeó por la afirmación de que "Icardi se fue feliz" a Turquía: "Me alegra por toda la gente que está feliz".

"¿Hay algo con L-Gante?", indagó el cronista, pero Wanda Nara se mantuvo firme: "No voy a hablar de nada de nada".

WANDA NARA ADMITIÓ SU BRONCA POR ESTAR INVOLUCRADA EN TANTOS ESCÁNDALOS

Wanda no detuvo nunca su marcha, lo poco que habló fue dentro del auto y con urgencia por escaparse de la cámara.

"Ya sé que tenés la mejor. Después hablamos por privado con la mejor. Perdón, no me hagas empujarte. Me tengo que ir. Grabé todo el día", se disculpó.

Al final, Wanda Nara reconoció que "es la primera vez que me ven así de molesta" y concluyó piadosa con el periodista de LAM: "El problema no es con vos, es con tanta tontería".