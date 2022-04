La furia de Rocío Marengo contra Intrusos por el romance que habría tenido con Kiko Rivera: "Están ensuciando y difamando”

Una inusitada polémica entre dos continentes se desató cuando Rocío Marengo confesó haber vivido una historia de amor con Kiko Rivera, cantante y más conocido por ser el hijo de Isabel Pantoja. Intrusos hizo un dúplex con el ciclo español Sálvame y los comentarios picantes de los periodistas de ambos ciclos terminaron con la modelo amenazándolos con demandarlos.

Mientras que Rocío sostiene que vivió en Chile un romance con Kiko, desde la prensa española es cuestionada porque él está casado con la modelo Irene Rosales, con quienes están juntos desde 2014 y tienen dos hijas.

Las bromas que hicieron Flor de la Ve con Jorge Javier Vázquez, el conductor del ciclo de Antena 3, y sus panelistas hicieron que la pareja de Eduardo Fort estalle. "Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Soy Rocío Marengo. Quería comentarte que estoy al tanto de lo que se habló hoy en Intrusos", empezó diciendo. "Sé perfectamente lo que se dijo, me parece una falta de respecto, tanto de ustedes como de los periodistas españoles, haberse reído de una historia en la que han sacado de contexto frases", le envió a Gonzalo Vázquez, periodista del ciclo.

ROCÍO MARENGO QUIERE LLEVAR A LA JUSTICIA A INTRUSOS Y SÁLVAME

“Si son tan amiguitos les recomiendo que se busquen un abogado, porque voy a iniciar legales a cada una de las personas que se rió y que está difamando y ensuciando una linda historia. No tengo nada para agregar. Piensen lo que quieran, si me acosté o no, a esta altura, ya es mi problema", se despachó, enojadísima.

Florencia, ante el mensaje, lo tomó con humor. “Fue Gonzalo. ¡Él lo dijo!”, lanzó, mientras que el conductor del programa de chimentos español se mostró irónico contando que le encantaría venir a Buenos Aires a declarar. “Compañeros, tengo que deciros algo y a Rocío Marengo, sobre todo, si es que no está viendo”, empezó diciendo Kiko Hernández, colaborador de Sálvame.

“Yo tuve oportunidad de hablar con Kiko Rivera y él sí va a tomar acciones legales contra Rocío porque lo que está contando es mentira. Lo que ha contado ella, que han intimado en varias ocasiones y eso si es demandable. Niega que haya estado en una habitación con esta señora, ni en un hotel, ni en una casa”, lanzó el panelista español, picantísimo.