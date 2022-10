La furia de la madre de Sandra Borghi con La jaula de la moda por las críticas al look de su hija

Este lunes en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) los conductores eligieron a los peores looks de la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio y, pese a que ganó (o más bien perdió) Estefi Berardi, Sandra Borghi estuvo nominada.

El responsable de la dura crítica al look de la periodista fue Mariano Caprarola, y a él llegó dirigido un mensaje de Rosa, la mamá de la periodista de Mediodía noticias. “Te quiero avisar que yo creí que eras amigo de Sandrita, pero creo que con amigos como vos no hacen falta enemigos”, le dijo la mujer.

“Una infinidad de gente me llamó diciendo lo hermosa que estaba, que ese vestido le quedaba impecable. La maquilló una maquilladora espectacular. Yo no lo puedo creer. Que no te guste puede no gustarte, pero de ahí a que la elijas como la peor vestida cuando era una princesa”, agregó Rosa, de 76 años.

LA MAMÁ DE SANDRA BORGHI APABULLÓ A MARIANO CAPRAROLA POR LAS CRÍTICAS AL LOOK DE LA PERIODISTA

“Me llamaron muchísimos alumnos y ex alumno. Las maravillas que me han dicho, ¿y vos Mariano decís que sos amigo?”, reiteró la madre de Sandra, profesora de tango, mientras Caprarola reconocía que “la llamó para tomar clases con ella”.

“¿Querés que te diga la verdad? Voy a hablar con Horacio (Cabak), porque una persona como vos, que no sos coherente, no entiendo. Puede no gustarte, pero había modelos que tenían una ropa desastrosa”, dijo la mujer, mientras el conductor señaló que había provisto nombres.

Pero… un imprevisto terminó con la emisión del mensaje de casi tres minutos de duración que Cabak reproducía en su teléfono. “¡Ay, me quedé sin batería!”, exclamó Horacio, mientras prometía que en el siguiente programa completarían la emisión del audio.