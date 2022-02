La furia de Lizy Tagliani contra su ex, Leo Alturria: "Hoy se te bloquea y se te elimina de mis contactos"

A dos semanas de que Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria, la buena onda con la que terminaron parecería haber quedado atrás. A través de Instagram la conductora de Trato hecho se despachó con un picantísimo mensaje que parecería dirigido para su expareja.

“Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás, trava?’. ‘¿Te fuiste a hacer ver la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés”, lanzó, filosísima sin nombrar a nadie en Intagram.

“Ja, ja, ja. La próstata. Me acordé de que me tengo que ir a hacer el estudio. Bueno, me sirvió el enojo”, bromeó la humorista, quien fue acusada por su exnovio de haberle sido infiel.

"Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás, trava?’". G-plus

EL MENSAJE DE LIZY TAGLIANI, TRAS SUS PICANTÍSIMOS MENSAJES ¿CONTRA SU EX, LEO ALTURRIA?

Unas horas después, la actriz regresó a la red social para lanzar un divertido mensaje sobre su furia.

“Ya estoy más calma, voy a seguir con mi whiskycito. Ah, re Violencia Trava. Ja, ja, ja. (Amo a Violencia Rivas)”, lanzó, junto a una foto de un vaso, haciendo referencia al popular personaje de Diego Capussotto.

Foto: Instagram