La furia de Cinthia Fernández con los seguidores del Kun Agüero: "Los voy a denunciar, comunidad de estúpidos"

La polémica que despertó la actitud del Kun Agüero, que hizo una transmisión en vivo donde charlaba con Benjamín, su hijo con Gianinna Maradona, llevó a que la hija del Diez reciba apoyo de figuras del medio como Cinthia Fernández. La panelista de El show del problema criticó al futbolista con dureza, sin saber que iba a recibir ofensivos comentarios de quienes siguen al Kun.

“Amo la mala educación en los comentarios de mi última foto. Me encanta porque voy a denunciar uno por uno. Qué feo en esta época decir mogólica, pendejo de 13 años que no debe no se sabe ni limpiar el cul... Dios mío. Y algunos hinchas, i love you. No los pienso bloquear, comunidad de estúpidos”, lanzó Cinthia, enojadísima desde sus Stories por las reacciones que tuvo sobre todo de los gamers, quienes como el jugador del Manchester City juegan videojuegos online.

"Amo la mala educación en los comentarios de mi última foto. Me encanta porque voy a denunciar uno por uno. Qué feo en esta época decir mogólica, pendejo de 13 años que no debe no se sabe ni limpiar el cul...". G-plus

¿Cuál fue el mensaje de la modelo que provocó el enojo de los seguidores del Kun? “Leer el mensaje de tu hijo te lleva menos tiempo que jugar a la Play como un nabo de 32 años y perder el tiempo en eso… prioridades. Qué bendición le da Dios de ser papá a algunos pelotudos como este. Indignada. ¡Un pelotudo con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín! Qué ganas de que lo atienda Gianinna Maradona, aunque con altura lo fulminó”, había escrito.

Más sobre este tema Kun Agüero mostró el mensaje de Benjamín que no leyó porque era "muy largo"... ¡y entraba en un tweet!

¡Furia en redes! El enojo de Cinthia Fernández con los seguidores del Kun Agüero.