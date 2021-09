La furia de Ángela Lerena contra Ricardo Iorio: "¿Ya se suspendió lo del antisemita y misógino cantando el himno?"

La polémica decisión de elegir a Ricardo Iorio, fundador de Almafuerte y Hermética, para cantar el Himno Nacional del partido Argentina-Bolivia terminó con AFA dando marcha atrás. Ángela Lerena manifestó su enojo en Twitter contra el músico, conocido por sus cuestionadísimas frases.

“Ya se suspendió lo del antisemita, misógino y xenófobo cantando el himno, ¿no?”, twittéo la periodista, quien recordó una de sus frases judeofóbicas, poco después de que se baje la participación del cantante en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

“’Si vos sos judío, no me vengas a cantar el himno’. Una persona que considera que los judíos argentinos no son suficientemente argentinos, ¿en serio les parece apropiado que sea quien cante el himno junto a la selección Argentina? Más amor, menos odio, por favor”, escribió la comentarista deportiva, la primera mujer en ocupar ese rol en 50 años de transmisiones televisivas.

"’Si vos sos judío, no me vengas a cantar el himno’. Una persona que considera que los judíos argentinos no son suficientemente argentinos, ¿les parece apropiado que sea quien cante el himno junto a la selección Argentina?". G-plus

En la misma red social, el arquero Fernando Pellegrino cuestionó su descargo contra el músico. “Ángela, si supieras a la cantidad de jugadores/técnicos/dirigentes misóginos, xenófobos, etc que le haces reportajes todos los fines de semana te sorprenderías. Iorio iba a cantar no a opinar de nada. Es un músico”, aseguró, haciendo que la expanelista de TV Nostra reflexione sobre por qué rechazaba la decisión de la AFA.

“Hola, Fer, ¿cómo estás? Los futbolistas son los dueños del espectáculo. Si supieras qué feo es para las personas de apellido judío que alguien que dijo que los judíos no pueden cantar el himno argentino cante el himno argentino con la Selección. Ponete vos en ese lugar”, expresó, sobre su rechazo a la inclusión de Ricardo Iorio.

