Fulminante opinión de Matilda Blanco sobre el comportamiento de Martín Salwe en el Hotel de los Famosos: "No sé si se vuelve de esto que está mostrando"

Luego de quedar eliminada de El Hotel de los Famosos, Matilda Blanco analizó su paso por el reality de eltrece y no dudó en apuntar sin filtro contra Martín Salwe, uno de los participantes más polémicos del programa.

“Lo de Martín es cruzar una barrera. Va a ser difícil para él volver de ahí”, sentenció la asesora de moda, en referencia a la actitud del locutor con sus compañeros en el juego.

“Salwe se pasó mucho de la raya”, agregó haciendo hincapié en el cruce que mantuvo con Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis. Y continuó: “Ellos son los conductores del programa. No sé si es el tiempo de encierro, no sé si es la personalidad, pero acceder al premio a costa del sufrimiento del otro, la falta de respeto y la violencia; me parece que no lo vale”.

“No haber podido frenar y ponerse límites con el Chino, con Lissa Vera no cortar la discusión, es una lástima porque no sé si se vuelve de esto que se está viendo con la gente y es una lástima porque es un pibe joven, talentoso, buen mozo”, añadió.

Y cerró en una nota que dio para Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez: “Pero después de esto que se vio va a ser difícil para Martín. Yo lo quería mucho pero tampoco sé si puedo recuperar el afecto por él”.