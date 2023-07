Los fuertísimos chats entre Kami y El Moneda tras confirmar su separación: "Me estás enfermando"

Kami y El Moneda, una de las parejas más queridas de TikTok, se separaron en los peores términos y con una hija en común.

"Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo... Pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija", de esta manera, junto al emoji de corazón partido y una foto juntos, ella confirmó la ruptura.

Acto seguido, angustiada y molesta porque él la habría tratado de "loca", la influencer compartió a través de sus stories de Instagram las fuertes conversaciones que mantuvo en las últimas horas con su expareja.

LOS TREMENDOS CHATS ENTRE KAMI Y EL MONEDA TRAS LA RUPTURA

"Mirá lo que hacés, todo bien, cuando estés mejor hablame", le mandó él tras haber visto el tremendo descargo de ella mencionado anteriormente.

"De una, hasta acá llegué, vos me estás enfermando, ¿no te das cuenta? Si no hay respeto, no hay amor", le respondió Kami, sin filtro.

"Está bien, si vos decís, te pedí perdón, mi amor, ahora todo el mundo me bardea a mí pero no pasa nada, mi amor", cerró él.

KAMI HIZO UN FUERTE DESCARGO TRAS HABER COMPARTIDO LOS TREMENDOS CHATS

"Mentira, si me amás, no me vas a dejar sola, lo primero que sale de tu boca es que estoy loca y no te das cuenta de que me estás enfermando, yo te quiero mucho pero no puedo ponerme mal, tengo una hija que me necesita y responsabilidades".

"Disculpá si lo hago público, pero es lo que me nace. Me da impotencia que siempre me trates de loca, no es así. Si te estoy diciendo que me estoy enfermando ayudame como lo hice yo con vos. Solo me dejas sola y eso duele mucho, no quiero estar más mal, sabés que sufro depresión y me abandonás", cerró Kami, muy angustiada. ¿Qué dirá él?