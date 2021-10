Fuertísimo descargo de Beto Casella contra Yanina Latorre: "¡Callate la boca! Sos la menos indicada para opinar"

Beto Casella miró a cámara y le respondió fuertísimo a Yanina Latorre, quien disparó contra Bendita y Edith Hermida por cuestionar duro a Susana Giménez, quien opinó polémicamente sobre la Argentina.

El miércoles, la panelista de LAM salió con los tapones de punta contra su colega de canal Nueve por calificar a Susana de "bruta, gagá y ridícula".

"Lo que dijo Edith es una falta de respeto. Le llegás a decir 'burro peligroso' al jefe de ella y te manda carta documento... Casella tiene un problema conmigo y ella se sumó a ese problema. No es independiente. Edith repite todo, es un programa de gente chupamedia", dijo Yanina, poniendo en escena al conductor de Bendita, con quien está enemistada.

"En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas". G-plus

Lejos de dejar pasar el dardo de Latorre, Beto le retrucó al hueso y visiblemente molesto: "A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar".

"En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas. Más si no querés que te nombren, no hablés de nosotros. Si podés, salí del piso. ¿Quedó claro?”, continuó el conductor, sin titubear.

En el mismo tono, Beto Casella agregó: "Este es el respeto que nos merecés, Yanina Latorre. Vos no podés decir nada de estos temas. ¿Querés que te hagamos informes con todos los epítetos que les dedicaste a las mujeres? Estamos un bloque entero".